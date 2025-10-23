Негативный индикатор

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евросоюз и США одновременно объявили о новых санкциях в отношении России. ЕС долго работал над своим, уже 19-м по счету санкционным пакетом. Изначально против его принятия возражали Словакия и Венгрия, однако в итоге рестрикции были приняты. Они едва ли обрушат российскую экономику, тем более что Москве направление новых ударов было очевидно. Снова расширен список лиц, в отношении которых ввели блокирующие финансовые санкции. Появление в списках промышленных компаний давно стало рутиной.

Примечательны вторичные санкции против китайских компаний, связанных с покупкой и переработкой российской нефти: ЕС пытается надавить на китайский бизнес и заставить отказаться от российского сырья. Получится ли? Большой вопрос. Китаю импорт нефти выгоден, а внешнее вмешательство в Пекине может вызвать раздражение и ответные меры.

Расширены санкции против российских банков. Но финансовый сектор и так под тотальными санкциями США, так что меры Брюсселя погоды не делают. Пополнился список нефтеналивных судов под санкциями. Результаты здесь тоже сомнительны — «теневой флот» для ЕС так и останется «теневым».

Расширяются запреты в отношении финансовых институтов в третьих странах, работающих с Россией. Под удар попало несколько финансовых институтов за рубежом, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений, а также систему «Мир» и СБП.

Наращивается экспортный контроль — в приложениях к «Регламенту 833/2014» появились новые товары, запрещенные к поставкам в Россию. В сравнении с тем, что вводилось в 2022–2023 годах,— это капля в море.

Под запрет попадает предоставление услуг в интересах туристического сектора РФ. Вводятся ограничения на передвижение российских дипломатов — мера, хорошо знакомая ветеранам холодной войны. Заметным можно считать запрет на импорт российского сжиженного газа. Но тучи над СПГ сгущались уже давно: и тут без сюрпризов.

Новые ограничения США, на первый взгляд, более компактны.

Под блокирующие финансовые санкции попали две ведущие энергетические компании России и их дочерние структуры. Энергетический сектор и так был под серьезным давлением, в том числе из-за масштабного экспортного контроля. Крупные энергетические компании стали попадать в список заблокированных лиц еще при уходящем Байдене. То есть с содержательной точки зрения блокировки двух мейджоров ТЭКа мало что меняют. Но американский выпад значим как политический сигнал. Вашингтон воздерживался от новых санкций с момента появления в Белом доме Дональда Трампа, хотя союзники в лице ЕС, Великобритании их использовали.

Возвращение к санкциям — негативный индикатор. Он может говорить о том, что перспектива разрешения украинского вопроса отодвигается. Официально США позиционируют новые санкции как стимул к прекращению огня. Но Россия под давлением решения не принимает. Позиция Москвы хорошо известна — само по себе прекращение огня не приведет к решению проблем, а лишь обострит их. Решение должно быть системным и учитывающим многократно озвучивавшиеся требования Москвы. По всей видимости, санкции США открывают новый этап. Военный конфликт будет продолжаться, а стороны будут добиваться более выгодных для себя позиций на переговорах, которые рано или поздно могут быть возобновлены. Ястребам в западном лагере удалось сдвинуть американскую машину в свою сторону. Но Россия едва ли изменит свой политический курс, а платить за торжество ястребов придется Украине.

Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам