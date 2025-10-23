Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин о санкциях США, приоритете диалога перед войной и европейских унитазах

Президент России предупредил об ошеломляющем ответе на удары ракетами Tomahawk

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Государственном Кремлевском дворце. Глава государства прокомментировал новые санкции США против России, заявил о перспективах продолжения диалога с Вашингтоном и судьбе саммита в Будапеште. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О возможных поставках ракет Tomahawk Украине

  • Разговоры об этом — попытка эскалации.
  • В случае поставок ответ будет очень серьезным и ошеломляющим.

О саммите в Будапеште

  • Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.
  • Встреча в венгерской столице была предложена американской стороной.
  • Диалог всегда лучше продолжения войны.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, скорее, принял решение о переносе встречи.

О новых санкциях против России

  • Запрет на поставку унитазов в РФ в рамках 19-го пакета санкций дорого обойдется Евросоюзу.
  • Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.
  • Ни одна уважающая себя страна ничего не делает под давлением.
  • Санкции США — недружественный шаг, который не укрепляет российско-американские отношения.
  • Трамп во время своего первого президентского срока ввел самое большое количество санкций против РФ.

О нефтяном рынке после ввода ограничений

  • Мировой энергобаланс сложился, ломать его не в интересах стран, которые пытаются это делать.
  • Замещение российской нефти на мировом рынке требует времени.
  • Резкое уменьшение количества нефти из РФ на рынке приведет к росту цен.
  • Вкладывать в альтернативные источники энергии нужно, но без углеводородов в ближайшие десятилетия не обойтись.
  • Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть, США — больше потребляют.

О диалоге с США

  • У России и Соединенных Штатов есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу.

Новости компаний Все