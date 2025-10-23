Путин о санкциях США, приоритете диалога перед войной и европейских унитазах

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Государственном Кремлевском дворце. Глава государства прокомментировал новые санкции США против России, заявил о перспективах продолжения диалога с Вашингтоном и судьбе саммита в Будапеште. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О возможных поставках ракет Tomahawk Украине

Разговоры об этом — попытка эскалации.

В случае поставок ответ будет очень серьезным и ошеломляющим.

О саммите в Будапеште

Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.

Встреча в венгерской столице была предложена американской стороной.

Диалог всегда лучше продолжения войны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, скорее, принял решение о переносе встречи.

О новых санкциях против России

Запрет на поставку унитазов в РФ в рамках 19-го пакета санкций дорого обойдется Евросоюзу.

Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.

Ни одна уважающая себя страна ничего не делает под давлением.

Санкции США — недружественный шаг, который не укрепляет российско-американские отношения.

Трамп во время своего первого президентского срока ввел самое большое количество санкций против РФ.

О нефтяном рынке после ввода ограничений

Мировой энергобаланс сложился, ломать его не в интересах стран, которые пытаются это делать.

Замещение российской нефти на мировом рынке требует времени.

Резкое уменьшение количества нефти из РФ на рынке приведет к росту цен.

Вкладывать в альтернативные источники энергии нужно, но без углеводородов в ближайшие десятилетия не обойтись.

Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть, США — больше потребляют.

О диалоге с США