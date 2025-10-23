Путин о санкциях США, приоритете диалога перед войной и европейских унитазах
Президент России предупредил об ошеломляющем ответе на удары ракетами Tomahawk
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Государственном Кремлевском дворце. Глава государства прокомментировал новые санкции США против России, заявил о перспективах продолжения диалога с Вашингтоном и судьбе саммита в Будапеште. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О возможных поставках ракет Tomahawk Украине
- Разговоры об этом — попытка эскалации.
- В случае поставок ответ будет очень серьезным и ошеломляющим.
О саммите в Будапеште
- Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.
- Встреча в венгерской столице была предложена американской стороной.
- Диалог всегда лучше продолжения войны.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, скорее, принял решение о переносе встречи.
О новых санкциях против России
- Запрет на поставку унитазов в РФ в рамках 19-го пакета санкций дорого обойдется Евросоюзу.
- Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.
- Ни одна уважающая себя страна ничего не делает под давлением.
- Санкции США — недружественный шаг, который не укрепляет российско-американские отношения.
- Трамп во время своего первого президентского срока ввел самое большое количество санкций против РФ.
О нефтяном рынке после ввода ограничений
- Мировой энергобаланс сложился, ломать его не в интересах стран, которые пытаются это делать.
- Замещение российской нефти на мировом рынке требует времени.
- Резкое уменьшение количества нефти из РФ на рынке приведет к росту цен.
- Вкладывать в альтернативные источники энергии нужно, но без углеводородов в ближайшие десятилетия не обойтись.
- Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть, США — больше потребляют.
О диалоге с США
- У России и Соединенных Штатов есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу.