Путин: ответ на удары дальнобойным оружием вглубь России будет «ошеломляющим»

Президент России Владимир Путин назвал угрозы со стороны западных стран об ударах дальнобойным оружием вглубь России попыткой эскалации российско-украинского конфликта. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее допустил, что Украина вскоре получит американские крылатые ракеты Tomahawk. По словам российского лидера, ответ Москвы на такие действия будет «очень серьезным» и «ошеломляющим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим»,— сказал Владимир Путин журналистам.

Сегодня Владимир Зеленский, выступая на саммите Евросоюза в Брюсселе заявил: «Каждый день приносит что-то новое, может быть, завтра у нас будут "Томагавки"». При этом украинский лидер сказал, что Украина и без американских ракет может наносить удары вглубь России на расстояние до 3 тыс. километров.

Президент США Дональд Трамп ранее опроверг информацию о снятии ограничения на использование Украиной при ударах по России «некоторых дальнобойных ракет» производства США. Газета The Wall Street Journal до этого сообщала, что американский лидер снял ограничение на использование Украиной ракет большой дальности.

Анастасия Домбицкая