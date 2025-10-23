WSJ: Трамп помиловал основателя Binance Чанпэн Чжао

Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, сообщает The Wall Street Journal. Соответствующий указ был подписан накануне, 22 октября.

В 2023 году Binance признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и нарушении американских санкций. Компания согласилась выплатить несколько штрафов на сумму $4,3 млрд, но потеряла лицензию на ведение бизнеса в стране. Ее основатель Чанпэн Чжао в итоге был приговорен к выплате штрафа в размере $50 млн и четырем месяцам тюремного заключения. Он вышел на свободу в сентябре 2024 года.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что господин Трамп «воспользовался своим конституционным правом и помиловал господина Чжао, которого преследовала администрация Джо Байдена в рамках своей войны с криптовалютами». По словам источников WSJ, Дональд Трамп недавно говорил советникам, что склонен считать преследование господина Чжао политически мотивированным.

Помилование со стороны президента поможет Binance в полной мере возобновить бизнес в США. Еще в марте этого года WSJ сообщала, что Binance предложила семье господина Трампа сделку: покупка доли в Binance в обмен на помилование и отмену внешнего контроля за деятельностью биржи со стороны американских регуляторов. Чанпэн Чжао позднее заявлял, что эта информация «не соответствует действительности».

Кирилл Сарханянц