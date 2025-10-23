Юрий Матузов объяснил распределение руководящих постов в воронежской облдуме

Председатель воронежской облдумы Юрий Матузов на встрече с журналистами в четверг, 23 октября, прокомментировал принцип распределения между фракциями руководящих постов в заксобрании, на которых работающим на постоянной основе депутатам полагается зарплата. В новом созыве, напомним, посты первого и «простого» вице-спикеров получили только представители «Единой России» Александр Солодов и Кирилл Левит, тогда как в предыдущем созыве замом Владимира Нетесова был и коммунист Сергей Рудаков. Также депутаты от ЕР получили 14 из 15 кресел председателей комитетов, комитет по малому и среднему предпринимательству и развитию туризма достался лидеру обкома КПРФ Андрею Рогатневу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель воронежской областной думы Юрий Матузов

Фото: пресс-служба воронежской областной думы Председатель воронежской областной думы Юрий Матузов

Фото: пресс-служба воронежской областной думы

Господин Матузов, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», заверил, что среди депутатов «нет большого недовольства» распределением руководящих постов: «В качестве ответа можно привести данные голосования, когда мы назначали, ну, выбирали заместителей. Оно было единодушным, никто не был против, все голосовали консолидированно. Больших недовольств там не было, как и по комитетам».

Небольшое количество представителей парламентской оппозиции на руководящих должностях в думе объясняется слабым результатом партий на прошедших выборах, продолжил господин Матузов. Ни одна из них, кроме ЕР, которая занимает в думе 51 из 56 кресел, не смогла набрать достаточного коэффициента представительства, позволяющего претендовать на руководящие должности. Однако в качестве исключения коммунистам дали возможность возглавить комитет, а как минимум один из представителей каждой фракции получил ту или иную оплачиваемую должность в думе, сообщил господин Матузов.

«Регламент определяет, какое представительство должно быть у партии, чтобы претендовать на оплачиваемые должности. Нужно набрать определенный процент, а даже у КПРФ его не было. У них пропорция, которая распределяет должности, оказалась меньше единицы, 0,96,— рассказал господин Матузов, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье».— Но тем не менее мы посчитали, что эта партия отражает определенные слои населения. Поэтому мы с коллегами посовещались, подумали, что правильно, если в думе будет представительство КПРФ, в том числе на платной основе. Это и Андрей Рогатнев, и Денис Рослик (зампред комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию. — «Ъ-Черноземье». Мы всех учли, все пожелания, все партии получили депутатские посты на платной основе в думе нового созыва».

«Другое дело, понятно, что больше всего их у "Единой России". Но и процент у нее больше, поэтому это абсолютно логично»,— сказал господин Матузов.

Сергей Калашников