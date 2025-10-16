Депутаты Воронежской облдумы распределились по комитетам

Воронежская областная дума в четверг, 16 октября, образовала 15 комитетов и утвердила их состав. Участие в заседании принимал 51 депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Воронежской областной думы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание Воронежской областной думы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

14 из 15 комитетов возглавили представители партии «Единая Россия», которая занимает 51 из 56 кресел. Единственный комитет по малому и среднему предпринимательству и развитию туризма возглавил лидер местного обкома КПРФ Андрей Рогатнев, а его заместителем стал глава ячейки «Новых людей» Сергей Гурченко. В предыдущем созыве господин Рогатнев не возглавлял комитет.

Председателями семи комитетов стали те, кто руководил ими в предыдущих созывах. Так, комитет по государственной политике, законодательству и регламенту возглавил Виктор Буздалин, комитет по труду и социальной защите населения — Людмила Ипполитова, комитет по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности — Владимир Верзилин, комитет по охране здоровья и демографии — Иван Мошуров, комитет по бюджетной политике, налогам и финансам — Олег Маслов, комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций — Артем Зубков, а комитет по физической культуре и спорту — Александр Пешиков.

Еще семь комитетов возглавили новички. Комитетом по аграрной политике, экологии и природопользованию будет руководить бывший зампред правительства Виктор Логвинов, а комитетом по строительной политике, ЖКХ, энергетике и тарифам — экс-сенатор и основатель ДСК Сергей Лукин. Комитет по межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству возглавил бывший глава УФСБ Олег Нефедов, а комитет по имущественным и земельным отношениям — Владимир Ключников, который в прошлом созыве руководил комитетом по аграрной политике. Марина Андрейчук, работавшая в прошлом созыве на постах зампредов двух комитетов, в новом возглавила комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и национальных отношений. Комитетом по образованию будет руководить ректор опорного университета Дмитрий Проскурин, а комитетом по экономике, инновациям и цифровому развитию — топ-менеджер «Молвеста» Сергей Потапов.

Сергей Толмачев