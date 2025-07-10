Коммунист Сергей Рудаков ушел с поста вице-спикера воронежской облдумы

Депутаты воронежской облдумы на заседании 10 июля единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий вице-спикера Сергея Рудакова, бывшего главы регионального обкома КПРФ. Вопрос об отставке господина Рудакова был последним на повестке дня. Как сообщил спикер облдумы Владимир Нетесов, его зам сам обратился с соответствующим заявлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рудаков заседает в воронежской облдуме с первого созыва

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Рудаков заседает в воронежской облдуме с первого созыва

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместо господина Рудакова пост вице-спикера попытался занять нынешний глава обкома КПРФ Андрей Рогатнев. Он внес свою кандидатуру «с голоса» — вопроса о назначении нового заместителя председателя не было в повестке заседания думы. Однако предложение коммуниста остальные депутаты не поддержали, большая часть проголосовала против. Никто из членов КПРФ публично выступать в поддержку первого секретаря обкома выступать не стал.

Полномочия действующего седьмого созыва воронежской облдумы истекут через два месяца, после выборов 12-14 сентября. Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отмечает, что для господина Рогатнева было важно получить пост вице-спикера хотя бы на два месяца: «Статус зампреда помог бы получить ту же самую должность после переизбрания и укрепиться в реготделении. К тому же вице-спикеру полагается зарплата порядка 500 тыс. руб. в месяц»

Сергею Рудакову 68 лет. Родился в селе Васильевка Аннинского района Воронежской области. В 1979 году окончил МГУ имени Ломоносова, получив квалификацию философа. С 1998 года — профессор кафедры истории философии и культуры ВГУ. Депутатом воронежской облдумы является с первого созыва. Ранее был председателем комиссии по делам общественных и религиозных организаций, молодежи и СМИ, зампредом постоянной комиссии по делам молодежи, культуры и спорта, председателем комитета по культуре и историческому наследию. До февраля 2021 года руководил региональным обкомом КПРФ, пока не уступил место первого секретаря Андрею Рогатневу

Подробнее о смене главы воронежского обкома КПРФ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников, Алина Морозова