Российские спортсмены не смогут выступить на Паралимпийских играх 2026 года

Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не выступят на зимних Паралимпийских играх 2026 года из-за отсутствия возможности пройти отбор на соревнования. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сентябре Генеральная ассамблея МПК восстановила полноценный статус Паралимпийского комитета России (ПКР), разрешив спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. При этом Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU) и Всемирная федерация керлинга (WCF), ответственные за проведение отборочных турниров, оставили в силе отстранение россиян и белорусов.

«На практике ни один спортсмен из этих двух стран, скорее всего, не пройдет квалификацию на Игры»,— говорится в релизе МПК. Отмечается, что паралимпийцы из России и Белоруссии имеют шанс на участие в соревнованиях по следж-хоккею, однако на данный момент уже определись шесть команд, которые выступят на квалификационном турнире в ноябре.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Таисия Орлова