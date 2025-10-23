Тут визу, а тут не визу

Россия потребует от Международного олимпийского комитета (МОК) дать оценку действиям властей Польши, заблокировавших выступление российских спортсменов на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Об этом заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. По его мнению, действия Польши являются вопиющим нарушением Олимпийской хартии и к ней должны быть применены санкции — такие же, с какими столкнулась Индонезия, не выдавшая визы израильским гимнастам.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр спорта России Михаил Дегтярев

В четверг президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин в общении с журналистами рассказал, что российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет с 2 по 7 декабря в польском Люблине. «На чемпионат Европы на короткой воде в Польшу мы не поедем по политическим причинам. Сама Польша не допускает российских спортсменов»,— отметил господин Мазепин. На самом деле большой новости в том, что россияне пропустят турнир, нет. Еще две недели назад в World Aquatics сообщили «РИА Новости», что не могут помочь с получением польских виз, поскольку не обладают соответствующими полномочиями. При этом сама федерация разрешает россиянам соревноваться в международных турнирах в нейтральном статусе. Исключение составляют сборные по водному поло.

Однако министр спорта РФ, являющийся также главой ОКР, Михаил Дегтярев отреагировал на ситуацию остро. «Решение властей Польши не допустить российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию — вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии. В связи с этим Олимпийский комитет России направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии»,— приводит слова господина Дегтярева пресс-служба Министерства спорта.

В среду, 22 октября, МОК проявил удивительную принципиальность, выступив в защиту израильских спортсменов, которым власти Индонезии, где проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике, не выдали визы (так Джакарта подчеркнула свое негативное отношение к действиям Израиля в секторе Газа). Исполком МОК постановил, во-первых, прекратить «любые формы диалога» с индонезийским Национальным олимпийским комитетом по поводу «будущих релизов» Олимпийских игр (Джакарта претендовала на проведение летних Игр-2036), во-вторых, рекомендовал международным федерациям не доверять Индонезии свои соревнования до тех пор, пока индонезийское правительство не предоставит гарантии их доступности для всех спортсменов «вне зависимости от национальности».

«Когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК незамедлительно ввел против нее жесткие меры»,— сказал Михаил Дегтярев. Кроме того, заявил министр, «МОК четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением». Глава ОКР отметил, что «эти принципы одинаковы для всех».

«В случае с Польшей мы пока не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях»,— сказал господин Дегтярев.

МОК действительно фактически устранился от российского вопроса, отдав решение о допуске россиян на турниры на откуп международным федерациям. А они в массе проявляют упорно негативное отношение к российским атлетам. Из восьми структур, которые будут представлены на стартующих в феврале зимних Играх (пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо), только Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU) согласились допустить российских спортсменов в нейтральном статусе.

Александр Петров