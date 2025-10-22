Доступная олимпийская среда

Международный олимпийский комитет (МОК) проявил удивительную принципиальность в вопросе защиты прав израильских спортсменов, которых индонезийские власти не пустили на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Он рекомендовал не проводить в Индонезии международные соревнования, а также пообещал обязать федерации обеспечить доступ к олимпийской квалификации «всем атлетам». Последняя поправка, существуй она сейчас, очень пригодилась бы России. Именно из-за жесткой позиции международных федераций, отказывающих российским спортсменам в допуске, она рискует отправить на ближайшую зимнюю Олимпиаду минимальную по численности делегацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция Международного олимпийского комитета в Милане

Фото: Claudia Greco / Reuters Пресс-конференция Международного олимпийского комитета в Милане

Фото: Claudia Greco / Reuters

Международный олимпийский комитет опубликовал решение, принятое по итогам экстренного заседания своего исполкома. Оно было посвящено скандалу, связанному с проходящим сейчас в Джакарте чемпионатом мира по спортивной гимнастике. До него не добралась одна довольно сильная сборная. Речь об израильской команде. Власти страны-хозяйки, которая находится в сложных отношениях с Израилем, обострившихся в последнее время на фоне израильско-палестинского конфликта, заранее предупредили, что не выдадут ее членам въездные визы.

Международная федерация гимнастики (FIG) проявила сдержанность, оценивая действия принимающей стороны, и ограничилась указанием на «вызовы», неизбежно ждавшие государство с преимущественно мусульманским населением из-за приезда израильтян. Израильские спортивные функционеры говорили о «дискриминации», но их апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) не принесла положительного результата.

Зато в защите прав спортсменов из Израиля неожиданную жесткость и решительность проявила головная спортивная структура. По существу, ЧП заставило МОК применить к Индонезии очень суровые санкции.

Текст решения исполкома состоит из нескольких пунктов. В одном МОК сообщает, что прекращает «любые формы диалога» с индонезийским Национальным олимпийским комитетом по поводу «будущих релизов» Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, а также мероприятий, имеющих к ним отношение. Это крайне неприятная новость для Индонезии.

Дело в том, что еще весной индонезийские спортивные руководители объявили, что страна подаст заявку на проведение в 2036 году первой в ее истории Олимпиады. А за шесть лет до нее индонезийцы планировали устроить у себя что-то вроде репетиции в виде юношеских Олимпийских игр.

Второй пункт, возможно, еще неприятнее для государства, пытающегося в этом десятилетии играть заметные роли на спортивном рынке и гоняющегося за крупными турнирами по популярным видам — таким как та же гимнастика или футбол.

МОК рекомендовал международным федерациям не доверять Индонезии свои соревнования до тех пор, пока индонезийское правительство не предоставит гарантии их доступности для всех спортсменов «вне зависимости от национальности».

Но еще интереснее другой пункт. Дело в том, что он касается уже не отдельно взятого гимнастического кейса, а всей спортивной системы.

Выяснилось, что беды израильских гимнастов заставили МОК вспомнить о, как сформулировано в тексте решения исполкома, «фундаментальных принципах», закрепленных в Олимпийской хартии.

Они заключаются в том, что «спортсмены, команды и официальные лица» «должны иметь возможность принимать участие в международных соревнованиях», а также в «политической нейтральности» и «автономности» олимпийского движения, отвергающего «дискриминацию».

Более того, МОК пообещал «адаптировать» положения своего регламента олимпийской квалификации под эти принципы.

В частности, он проинформировал, что потребует от международных федераций включать в договоры на организацию турниров в рамках Олимпиад положение, которое бы гарантировало доступ в отборочные состязания «по всему миру» «всех атлетов».

Эта идея, приди она в голову вступившей в июне в должность президента МОК Кирсти Ковентри и ее коллегам из исполкома чуть раньше, могла бы оказаться чрезвычайно полезной прежде всего для России. В настоящее время она ведет борьбу за то, чтобы получить хотя бы более или менее достойное представительство на ближайшей зимней Олимпиаде, которую в феврале примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Эта борьба сталкивается с удивительным упрямством как раз международных федераций. Из тех восьми, что отвечают за входящие в олимпийскую программу виды, лишь две — Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU) — санкционировали допуск на Олимпиаду в нейтральном статусе российских спортсменов. Остальные, как это сделала 21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), отказали в нем, проигнорировав ссылки на «фундаментальные принципы» олимпийского движения. А слабая надежда России отправить в Италию не минимальную, из нескольких человек, команду теперь основана лишь на апелляциях на их решения, направляемых в разные организации.

Алексей Доспехов