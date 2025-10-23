Краевой суд встал на защиту уволенной из аэропорта Сочи сотрудницы

Сотрудницу АО «Международный аэропорт Сочи» с 35-летним стажем восстановили на работе по решению Краснодарского краевого суда. Специалиста уволили из-за несогласования пропуска к месту работы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Первоначально суд в Сочи отклонил иск заявительницы, посчитав, что процедура увольнения была соблюдена. Однако транспортный прокурор не согласился с этим решением и направил апелляционное представление.

В документе надзорный орган указал, что суд не принял во внимание предшествующее поведение сотрудницы, отсутствие дисциплинарных взысканий, а также нарушения в самой процедуре увольнения.

Краснодарский краевой суд поддержал позицию прокуратуры и вынес новое решение. Помимо восстановления на работе, с работодателя взыскали заработную плату за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Мария Удовик