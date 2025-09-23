Военнослужащий получил 500 тысяч после вмешательства прокуратуры Сочи
Прокуратура Центрального района Сочи помогла участнику специальной военной операции получить причитающуюся денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Военнослужащий обратился в надзорный орган после того, как управление социальной защиты населения отказало ему в единовременной выплате. Причиной отказа стало отсутствие у заявителя места жительства в Краснодарском крае на момент подписания контракта.
Прокуроры направили в суд исковое заявление об установлении юридического факта. Судебная инстанция полностью удовлетворила требования надзорного ведомства.
В итоге участник спецоперации получил денежные средства в размере 500 тыс. руб.
