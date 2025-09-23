Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Военнослужащий получил 500 тысяч после вмешательства прокуратуры Сочи

Прокуратура Центрального района Сочи помогла участнику специальной военной операции получить причитающуюся денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Военнослужащий обратился в надзорный орган после того, как управление социальной защиты населения отказало ему в единовременной выплате. Причиной отказа стало отсутствие у заявителя места жительства в Краснодарском крае на момент подписания контракта.

Прокуроры направили в суд исковое заявление об установлении юридического факта. Судебная инстанция полностью удовлетворила требования надзорного ведомства.

В итоге участник спецоперации получил денежные средства в размере 500 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что участник спецоперации из Сочи получил социальные выплаты и льготы после вмешательства городской прокуратуры, которая оспорила отказ регионального управления социальной защиты из-за отсутствия регистрации по месту жительства. Военнослужащий получил выплату в размере 540 тыс. руб. и сертификат на санаторно-курортное лечение.

Мария Удовик

Новости компаний Все