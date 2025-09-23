Военнослужащий получил 500 тысяч после вмешательства прокуратуры Сочи

Прокуратура Центрального района Сочи помогла участнику специальной военной операции получить причитающуюся денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Военнослужащий обратился в надзорный орган после того, как управление социальной защиты населения отказало ему в единовременной выплате. Причиной отказа стало отсутствие у заявителя места жительства в Краснодарском крае на момент подписания контракта.

Прокуроры направили в суд исковое заявление об установлении юридического факта. Судебная инстанция полностью удовлетворила требования надзорного ведомства.

В итоге участник спецоперации получил денежные средства в размере 500 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что участник спецоперации из Сочи получил социальные выплаты и льготы после вмешательства городской прокуратуры, которая оспорила отказ регионального управления социальной защиты из-за отсутствия регистрации по месту жительства. Военнослужащий получил выплату в размере 540 тыс. руб. и сертификат на санаторно-курортное лечение.

Мария Удовик