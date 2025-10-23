Выбор в сегменте долгосрочной аренды домов на Кубани вырос на 42%

Краснодарский край занял второе место в России по объему предложений загородного жилья для долгосрочной аренды летом 2025 года, при этом выбор домов в регионе увеличился на 42% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

По сравнению с предыдущим годом в 32 из 38 регионов вырос объем предложений загородных объектов. Лидерами по итогам сезона стали Московская область (доля 26%), Краснодарский край (15%), Ленинградская область (8%), Дагестан (4%) и Ростовская область (3%).

В Краснодарском крае выбор в сегменте таунхаусов стал больше на 26%, в разделе дач — на 14%, коттеджей — на 6%. Дома занимают наибольшую долю на рынке загородной недвижимости региона — 86% от общего объема предложения. На коттеджи приходится 7%, таунхаусы — 6%, дачи — 1%.

В 27 из 38 регионов интерес к долгосрочной аренде загородного жилья вырос по сравнению с 2024 годом. В Краснодарском крае спрос увеличился в сегменте таунхаусов — на 4%.

Средняя стоимость долгосрочной аренды загородного жилья в Краснодарском крае составила 97,2 тыс. руб. в месяц. По стране этот показатель составляет 97,5 тыс. руб. Самые высокие цены зафиксированы в Московской области (169 тыс. руб.), Тверской (145 тыс. руб.), Калининградской (114 тыс. руб.) и Ленинградской областях (104 тыс. руб.).

«Средняя стоимость аренды во многом зависит от того, объекты какого типа преобладают в предложении. Так, аренда дачи этим летом обходилась в 3,5 раза дешевле таунхауса. На цену также влияет размер объектов», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Алина Зорина