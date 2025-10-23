Премьер Венгрии Орбан обвинил Евросоюз в препятствовании мирной миссии Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил страны Евросоюза в препятствовании усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед участниками «Марша мира», который проходит сегодня в Будапеште. Как считает венгерский премьер, в текущей ситуации Венгрия и США выступают «на одной стороне».

Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Если бы Брюссель не препятствовал мирной миссии президента США, война уже была бы окончена,— сказал венгерский премьер. — Если бы Дональд Трамп был президентом, война бы не разразилась. Если бы не было попыток саботажа в отношении мирного процесса, уже наступил бы мир».

Сегодня в Будапеште прошла акция «Марш мира». Акция приурочена к Дню памяти венгерского восстания 1956 года, который отмечается 23 октября. Митинг завершился на площади Лайоша Кошута, где выступил премьер Виктор Орбан. Ради этого он пропустил начало саммита Евросоюза в Брюсселе, заявив, что из Будапешта будет передано важное сообщение: «Венгрия говорит нет войне!»

Венгрия называлась местом проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который американский лидер анонсировал на прошлой неделе. Вчера господин Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». Вместе с тем американский президент не исключил переговоров на высшем уровне в будущем.

Анастасия Домбицкая