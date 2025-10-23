В Будапеште на акцию «Марш мира» вышли более 70 тыс. человек

В Будапеште прошла антивоенная акция «Марш мира». Митинг завершился на площади Лайоша Кошута, где выступил премьер Виктор Орбан. Ради этого он пропустил начало саммита Евросоюза в Брюсселе, заявив, что из Будапешта будет передано важное сообщение: «Венгрия говорит нет войне!»

Участники марша несли антивоенные транспаранты, флаги Венгрии и таблички с названиями городов, направивших делегации. Один из демонстрантов пришел с плакатом, на котором были изображены Виктор Орбан и Дональд Трамп, что отражало поддержку венгерского правительства миротворческим усилиям бывшего президента США, сообщает Magyar Nemzet.

Площадь Лайоша Кошута, вмещающая до 70 тыс. человек, была заполнена до предела. Люди заняли все близлежащие улицы, где установили большие телеэкраны для трансляции выступления премьера. На площади звучали народные песни и патриотические лозунги.

Акция приурочена к Дню памяти венгерского восстания 1956 года, который отмечается 23 октября. Во второй половине дня оппозиционная партия «Уважение и свобода» (Тиса) планирует провести свою демонстрацию и митинг на площади Героев. Обе акции можно рассматривать как начало предвыборной кампании, предшествующей выборам в апреле 2026 года.