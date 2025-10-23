Захарова переадресовала Кремлю вопрос об отмене встречи Трампа и Путина

В Кремле прокомментируют заявление президента США Дональда Трампа об отмене встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что соответствующие комментарии будут даны по линии пресс-службы президента России на данный счет»,— уточнила дипломат на брифинге. При этом, добавила она, Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по линии Госдепа США. Это необходимо для исполнения договоренностей, которых достигли Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 16 октября, пояснила госпожа Захарова.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». Вместе с тем американский президент не исключил переговоров на высшем уровне в будущем.

