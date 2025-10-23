Премьер Венгрии Орбан заявил, что «коалиция желающих» уже «по уши в войне»

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны «коалиции желающих», которые выступают на стороне Украины в конфликте с Россией, «объявили украинско-российскую войну своей собственной войной и тем самым вступили в нее». С таким заявлением он выступил перед вышедшими на «Марш мира» венграми, выступая на площади Лайоша Кошута. По словам венгерского премьера, члены объединения «уже по уши» в войне.

«Они готовы отправить на Украину ещё больше оружия и еще больше денег. Они объявили украинско-российскую войну своей собственной войной и тем самым вступили в нее,— сказал господин Орбан. — Они в ней по уши».

Сегодня в Будапеште прошла акция «Марш мира». Акция приурочена к Дню памяти венгерского восстания 1956 года, который отмечается 23 октября. Митинг завершился на площади Лайоша Кошута, где выступил премьер Виктор Орбан. Ради этого он пропустил начало саммита Евросоюза в Брюсселе, заявив, что из Будапешта будет передано важное сообщение: «Венгрия говорит нет войне!»

Венгрия называлась местом проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который американский лидер анонсировал на прошлой неделе. Вчера господин Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». Вместе с тем американский президент не исключил переговоров на высшем уровне в будущем.

Анастасия Домбицкая