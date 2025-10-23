Орбан назвал «коалицию желающих» альянсом желающих «умирать за Украину»

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал «коалицию желающих» военным альянсом стран, «выступающих за войну». Он призвал называть членов этого объединения «желающими умирать за Украину». Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт выбирает «оставаться в стороне от этой войны».

«Страны, выступающие за войну, уже создали военный альянс. С неподражаемой элегантностью они называют его "коалицией желающих". Желающих отправлять других умирать за Украину»,— сказал Виктор Орбан, выступая перед участниками «Марша мира», который проходит сегодня в Будапеште .

Как считает венгерский премьер, члены коалиции «объявили украинско-российскую войну своей собственной войной и тем самым вступили в нее». «Они в ней по уши»,— сказал он.

Сегодня в Будапеште прошла акция «Марш мира». Акция приурочена к Дню памяти венгерского восстания 1956 года, который отмечается 23 октября. Митинг завершился на площади Лайоша Кошута, где выступил премьер Виктор Орбан. Ради этого он пропустил начало саммита Евросоюза в Брюсселе, заявив, что из Будапешта будет передано важное сообщение: «Венгрия говорит нет войне!»

Венгрия называлась местом проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который американский лидер анонсировал на прошлой неделе. Вчера господин Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». Вместе с тем американский президент не исключил переговоров на высшем уровне в будущем.

