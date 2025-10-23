Путин поручил подумать над развитием системы яслей в России

Президент Владимир Путин на заседании Совета по демографической политике поручил разработать предложения по развитию системы яслей в России. По его словам, это необходимо для того, чтобы женщина не выпадала из рабочего процесса после рождения ребенка.

Президент отметил, что женщина должна иметь возможность как можно раньше вернуться в профессию после декретного отпуска. Сейчас, по словам президента, молодые люди откладывают рождение детей для получения образования и построения карьеры.

Поручение о развитии системы яслей он адресовал вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2024 году Минобрнауки совместно с Госдумой работало над предоставлением мест в яслях и детских садах без очереди детям, чьи матери обучаются в вузах. В том же году депутат Ярослав Нилов в ноябре предлагал Минобрнауки создавать детские сады прямо при вузах, потому что учеба в университете является «объективным жизненным обстоятельством», из-за которого женщины откладывают рождение детей.

По планам Минобрнауки, к 2030 году в российских вузах должны открыть не меньше 1 тыс. комнат для студенток и преподавателей с детьми. По состоянию на июль прошлого года, в вузах открыто около 40 таких комнат.

Полина Мотызлевская