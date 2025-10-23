Евросоюз в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года

Страны Евросоюза с 1 января 2027 года официально перестанут закупать российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом свидетельствует содержание принятого сегодня 19-го пакета санкций ЕС против России.

Согласно заявлению объединения, основная цель состоит в «запрете на покупку, импорт, прямую или косвенную передачу в ЕС СПГ из России». Под запрет, в частности, попадает предоставление технической и финансовой помощи.

Как уточнили в документе, ограничения начнут вводиться с 25 апреля 2026 года и затронут только часть контрактов, полного запрета следует ожидать к 2027-му.

Подробнее о 19-м пакете санкций — в подборке «Ъ».