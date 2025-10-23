Редактору Ura.ru Аллаярову продлили арест на полгода по делу о взятке

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 13 апреля арест редактору Ura.ru Денису Аллаярову. Он проходит обвиняемым по делу о даче взяток правоохранителям. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Сегодня началось рассмотрение дела. Защита господина Аллаярова просила перевести его под домашний арест. Редактор отметил, что не пытался скрыться от следствия и что страдает от хронического заболевания.

Как считает следствие, господин Аллаяров покупал оперативные сводки, на основе которых редакция Ura.ru создавала эксклюзивные новости. Деньги получал бывший начальник уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрей Карпов, приходящийся редактору дядей. Сумма взятки составляет 120 тыс. руб.

Денис Аллаяров не признает вину. В сентябре он заявил о нарушении права на защиту. Подсудимый утверждал, что следователи угрожали обвинить его в госизмене, если редактор не даст ложные показания.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Полицейская сводка стала дороже».

Никита Черненко