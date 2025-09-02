Обвиняемый во взятках редактор Ura.ru Аллаяров заявил о нарушении прав на защиту

Редактор интернет-издания Ura.ru Денис Аллаяров, обвиняемый в даче взяток бывшему полицейскому Андрею Карпову, назвал нарушением прав на защиту досрочную остановку следствия по его делу. Он обратился к прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой отреагировать на нарушения УПК. Об этом сообщили в Telegram-канале Ura.ru.

В жалобе отмечается, что следствие не стало допрашивать свидетелей, которые могли бы подтвердить его невиновность. По словам господина Аллаярова, от него требовали дать ложные показания на третьих лиц и угрожали обвинить в госизмене, если он этого не сделает.

Взятками экс-полицейскому, говорится в обращении к прокурору, следствие называет переводы господина Аллаярова бабушке и тете. Защита также выяснила, что на счета господина Карпова и его жены поступали деньги, но не от журналистов Ura.ru, а от другого крупного екатеринбургского СМИ. Также утверждается, что бывшего правоохранителя уговорили дать ложные показания на редактора.

Дениса Аллаярова задержали 5 июня после обысков в редакции Ura.ru. Изначально утверждалось, что журналист передал 20 тыс. руб. Андрею Карпову за получение оперативных сводок полиции. 2 сентября стало известно о новых эпизодах получения взяток, их сумма выросла до 120 тыс. руб. Редактор вины не признает.

Никита Черненко