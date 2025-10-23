Кубанские депутаты легализовали деятельность гостевых домов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили в окончательном чтении инициативу главы региона о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов на территории Кубани. Законопроект в рамках очередной 68-й сессии ЗСК представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По словам господина Зарицкого, документ разработан в рамках реализации соответствующего Федерального закона. Эксперимент в Краснодарском крае стартует 1 ноября 2025 года. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, cегодня в регионе действует порядка 5 тыс. гостевых домов, которые по итогам 2024 года приняли 5,5 млн отдыхающих. «Гостевой дом должен быть внесен в реестр, соответствовать необходимым требованиям, в том числе по безопасности, платить налоги. И пусть работает. Нам важно сохранить бизнес, важна занятость населения и, конечно же, отчисления в бюджет»,— акцентировал господин Кондратьев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что легализация деятельности гостевых домов — важный шаг к приведению в цивилизованное состояние неотъемлемой составляющей региональной санаторно-курортной отрасли, выводу бизнеса из тени, лучшей защите прав потребителей, значительному снижению нагрузки на коммунальную инфраструктуру прибрежных городов, а также — к увеличению налоговых поступлений в краевой и местные бюджеты.

«Для Кубани, где курортная отрасль является ключевой составляющей региональной экономики, проведение эксперимента имеет особое значение. По данным министерства, множество таких объектов располагаются в индивидуальных жилых домах. А по действующему законодательству оказывать в них гостиничные услуги запрещено. Безусловно, проведение эксперимента выявит все за и против такого подхода к организации деятельности подобных средств размещения. Но очевидно, что необходимость пересмотра отношения к качеству предоставляемых миллионам туристов услуг давно назрела. И вполне логично, что одной из стартовых площадок для эксперимента была выбрана именно Кубань»,— прокомментировал председатель краевого парламента.

Василий Хитрых