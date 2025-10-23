Минтранс анонсировал рейсы из Москвы на малазийский остров Лангкави

Прямые рейсы между Россией и Малайзией начнут с полетов из Москвы на остров Лангкави, сообщил Минтранс. Россия намерена запустить прямое авиасообщение с Малайзией в этом году.

«В перспективе будет рассмотрена возможность запуска рейсов из городов Дальнего Востока, в том числе Хабаровска и Владивостока»,— уточнили «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings. Сколько рейсов планируется в неделю, не уточняется.

В мае президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. По итогам встречи господин Путин заявил о возможном открытии прямого авиасообщения между двумя странами. В июне Минтранс говорил, что российская сторона ожидает от властей Малайзии разрешения на полеты на остров Лангкави.