Суд подтвердил изъятие у сочинского бизнесмена имущества на 3,9 млрд рублей

Краснодарский краевой суд утвердил конфискацию 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м стоимостью свыше 3,9 млрд руб. у сочинского предпринимателя Рубена Татуляна. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Судебная коллегия по гражданским делам отклонила апелляционную жалобу и подтвердила решение Адлерского районного суда Сочи об изъятии имущества. Иск подал заместитель генерального прокурора РФ к ООО «Новый век», ООО «Эр Севен Груп», Георгию Татуляну, Карине Татулян и Анне Тарасовой. Решение вступило в силу и подлежит немедленному исполнению.

Основанием для разбирательства стало неисполнение предпринимателем предыдущего вердикта. Ранее суд постановил истребовать объекты гостиничного комплекса «Волна» в пользу государства и взыскать 9 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб и экологический вред от застройки курортной зоны.

Весной 2025 года Рубен Татулян не погасил долг, заявив в суде об отсутствии денежных средств. Прокуратура полагает, что для защиты имущества от взыскания бизнесмен создал группу подконтрольных юридических лиц, на которых оформил принадлежащие ему объекты.

Алина Зорина