«Барселона» заключила партнерское соглашение с Uber

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о начале сотрудничества с Uber — сервисом для поиска и заказа такси. Соглашение рассчитано до 2027 года.

Как сообщает газета Mundo Deportivo, сделка будет приносить «Барселоне» €1 млн в год.

В пресс-службе клуба отметили, что целью партнерства является «улучшение мобильности болельщиков» в дни матчей и «управление трафиком» возле стадиона Camp Nou. В честь начала сотрудничества «Барселона» и Uber выпустят ограниченную серию из 30 автомобилей CUPRA Tavascan в цветах клуба — эти машины можно будет вызвать через приложение. В преддверии открытия реконструированного Camp Nou Uber откроет возле арены новые точки для посадки и высадки пассажиров такси.

Также на стадионе будет размещена реклама Uber и Uber Eats (сервис для доставки еды). Кроме того, компания получит возможность проводить мероприятия на Camp Nou.

Таисия Орлова