В суд направили дело японского наемника ВСУ, заработавшего более 2,6 млн рублей

Прокуратура ДНР утвердила обвинение гражданину Японии Такао Тайнаки, обвиняемому в наемничестве в пользу ВСУ. Дело будет рассматривать Верховный суд ДНР. Фигурант объявлен в международный розыск, он заочно арестован, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Японец вступил в Интернациональный легион ВСУ в 2023 году. Его обеспечили необходимой экипировкой, после чего наемник стал участвовать в боях с российскими военнослужащими. Господин Тайнаки служил в украинской армии до лета 2025 года. За это ему заплатили более 2,6 млн руб.

По данным Минобороны России, с начала СВО были ликвидированы несколько тысяч иностранных наемников ВСУ. В марте 2025 года сообщалось, что за три года в украинские вооруженные силы вступили 15 тыс. иностранцев из 115 стран. Наибольшее количество бойцов приезжают из США, Британии, Канады и Грузии.

Никита Черненко