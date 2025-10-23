Цена нефти Brent достигла $66 за баррель впервые с 9 октября

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 5,2%, до $65,8 за баррель. С утра Brent поднималась до $66 за баррель впервые с 6 октября. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре подорожал на 5,4%, до $61,7 за баррель.

Накануне цена нефти Brent росла на 5% после новых санкций США против России. 22 октября американский Минфин внес в санкционный список компании «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. На них приходится более 50% добычи нефти в РФ. По мнению аналитиков, санкции могут привести в том числе к удлинению цепочек посредников для торговли сырьем, что снизит прибыль.

