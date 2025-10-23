В Черном море зафиксировали пятно нефтепродуктов

В акватории Черного моря зафиксировали пятно, которое предположительно может быть скоплением нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На очередном заседании ЗСК 23 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пятно расположено рядом с берегами Темрюкского района и Анапы. По его словам, 900 т мазута сейчас «идет» к берегам Темрюка.

«Нужно просто убирать, и на это в том числе будет задействован резервный фонд края», — заявил на заседании Вениамин Кондратьев.

Ранее оперативный штаб региона сообщал, что в Анапе восстанавливают 13-километровый защитный вал вдоль основных пляжей курорта для предотвращения загрязнения берега нефтепродуктами во время осенне-зимних штормов. Превентивные меры приняли после анализа спутниковых снимков, на которых зафиксировали пятно в море.