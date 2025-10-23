Захарова: Россия ответит на новые санкции Евросоюза

Россия ответит на санкции Евросоюза, когда они будут опубликованы. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва будет исходить из собственных «коренных интересов».

«Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны Европейского Союза, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред, как мы считаем это более правильным и выгодным для нас,— сказала дипломат. — Реагировать, как всегда, будем адекватно, выверенно и с учетом наших коренных интересов».

Официальный представитель МИД при этом отметила, что

Ранее Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, ограничения затронут «российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае». Среди прочего ЕС ограничит передвижения российских дипломатов «для противостояния попыткам дестабилизации».

Подробнее о европейских санкциях — в материале «Ъ» «XIX съезд санкций ЕС».

Анастасия Домбицкая