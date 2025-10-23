Жители Кубани вернули в оборот 2,8 млн рублей мелочью

В Краснодарском крае за время второго этапа всероссийской акции «Монетная неделя» собрали 2,5 т мелочи — более 550 тыс. монет на сумму 2,8 млн руб. Акция проходила с 22 сентября по 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Центрального банка РФ.

К мероприятию на Кубани присоединились свыше 150 отделений банков и 1,2 тыс. сетевых магазинов. Чаще всего жители региона обменивали монеты номиналом 10 и 1 руб. — их принесли более 315 тыс. штук.

«С развитием новых сервисов безналичной оплаты люди все реже пользуются монетами. Они теряются, скапливаются в карманах и кошельках — то есть выходят из оборота. Однако для экономики монеты по-прежнему важны: их используют сервисные и торговые предприятия для размена и сдачи. Чеканить новые затратно»,— объяснил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

Всего на Кубани в 2025 году благодаря «монетным неделям» удалось вернуть в оборот почти 1,5 млн монет на общую сумму 7,7 млн руб.

Алина Зорина