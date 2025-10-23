В Краснодаре уроженца Башкортостана осудили на 13 лет за госизмену

Краснодарский краевой суд признал уроженца Башкортостана Эрнеста Шарафутдинова виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимый в марте 2024 года через мессенджер начал общаться с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом он был увлечен политической пропагандой в интересах республик Татарстан и Башкортостан, чьи права, по его мнению, ущемляются Российской Федерацией.

В апреле того же года от своего единомышленника он получил координаты промышленных предприятий, расположенных на территории республик, для проведения диверсий, которые он должен был совершить самостоятельно или найти исполнителей. Однако фигурант оказался не готов лично совершить требуемые от него действия.

Подсудимый передал актуальные и достоверные сведения о местоположении промышленных объектов представителю ГУР Украины. При этом он осознавал, что сведения будут использованы для нанесения ударов по объектам.

Эрнеста Шарафутдинова задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и к одному году ограничения свободы.

Алина Зорина