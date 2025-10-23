За сутки при атаках 124 БПЛА в Белгородской области погиб один человек

За прошедшие сутки атакам ВСУ подверглись девять муниципалитетов Белгородской области — по ним выпустили не менее 124 беспилотников и 21 боеприпаса. В итоге один человек погиб и пятеро пострадали. Повреждения зафиксированы в 27 жилых помещениях и 13 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Погибший установлен в селе Кукуевка Валуйского округа. Он получил смертельные ранения из-за удара дрона по легковому автомобилю. В результате той же атаки пострадали два человека. В Валуйской центральной райбольнице раненым оказали помощь, они продолжают лечиться дома. В городе Валуйки от падения обломков сбитого БПЛА загорелась крыша частного дома — ее потушили. Также повреждены кровля складского помещения и две надворные постройки. В селе Казначеевка после атаки дрона пострадала «Газель». Муниципалитет подвергся атакам 19 беспилотников.

Еще двое мирных жителей были ранены при обстреле в городе Грайвороне Грайворонского округа. Одного пострадавшего госпитализировали, второй позже самостоятельно обратился за медпомощью и сейчас лечится амбулаторно. Также в детскую областную клиническую больницу поступила 9-летняя девочка, раненая в селе Новостроевка-Первая 21 октября. За помощью в медучреждение Белгорода обратилась и ее мама. Ей госпитализация не потребовалась. Пострадавшему в селе Головчино тоже оказана помощь, он отпущен на амбулаторное лечение. За сутки в округе были повреждены объект инфраструктуры, два частных дома и четыре автомобиля. ВСУ атаковали муниципалитет суммарно 20 боеприпасами и 27 беспилотниками.

В Белгородском районе после атаки в поселке Октябрьском в местную районную больницу обратилась мирная жительница. Она продолжает лечение дома. В населенном пункте получили разрушения 11 квартир в трех многоквартирных домах, шесть автомобилей, административный объект и линия электропередачи (ЛЭП). В селе Чайки также пострадал частный дом. Всего по району выпустили 20 беспилотников.

Серьезные разрушения также зафиксированы в Волоконовском районе — ВСУ атаковали его девятью дронами. В селе Борисовка повреждены четыре частных дома, на хуторе Давыдкине — линия газоснабжения. Ночью на хуторе Плотвянка огнем уничтожен частный дом, в селе Борисовка разрушен еще один. На хуторе Шаховка повреждена ЛЭП, в селе Волчья Александровка — КамАЗ и три частных дома, в селе Коновалово разрушена крыша и повреждены окна частного дома, в поселке Малиново — частный дом и объект торговли.

Сутками ранее после ударов 36 БПЛА по Белгородской области погиб один человек.

Кабира Гасанова