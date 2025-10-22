При атаках 15 БПЛА за сутки в Белгородской области погиб один человек

За прошедшие сутки ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Зафиксировано применение не менее 15 беспилотников и 15 боеприпасов. В итоге один человек погиб, были повреждены семь транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Погибший установлен после удара беспилотника по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. От полученных ранений житель области скончался до прибытия в медучреждение. Транспортное средство уничтожено огнем. В городе Грайвороне дрон атаковал парковку напротив соцобъекта — повреждены четыре машины. Еще один легковой автомобиль пострадал из-за удара по территории соцобъекта в селе Почаеве. В результате атаки БПЛА на участке дороги Смородино — Почаево было посечено транспортное средство. Всего по муниципалитету выпустили восемь беспилотников, а также четыре боеприпаса в ходе двух обстрелов.

Сутками ранее при атаках 36 БПЛА в Белгородской области никто не пострадал, но были повреждены 22 жилых помещения и три транспортных средства.

Кабира Гасанова