Два человека, в том числе ребенок, ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

В результате атак дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сегодня в детскую областную больницу привезли девятилетнюю девочку, которая пострадала при ударе БПЛА по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая. У нее диагностировали осколочное ранение ноги. Еще один человек погиб в результате этой атаки. Он скончался накануне по дороге в медучреждение.

В селе Головчине из-за удара дрона по спецтехнике мирный житель получил минно-взрывную травму и баротравму. Его доставляют в горбольницу №2 в облцентре.

Алина Морозова