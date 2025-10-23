Пятерых жителей Крыма будут судить за подготовку захвата власти

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении пяти жителей Крыма, которых обвиняют в подготовке насильственного захвата власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господа Куртнезиров, Тажибаев, Смедляев, Мустафаев и Аблаев обвиняются по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30 — ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ.

Следствие считает, что с августа 2023 года по февраль 2025 года в селе Джанкойского района обвиняемые входили в состав террористической организации. Там они изучали экстремистскую литературу и обсуждали необходимость захвата государственной власти.

Задержание провели сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с пограничным управлением ФСБ по Крыму.

Алина Зорина