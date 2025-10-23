Жителя Адыгеи будут судить за нападение на полицейского

39-летнего жителя Адыгеи будут судить за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Установлено, что 9 мая 2025 года фигурант находился в станице Гиагинской в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. По вызову на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. В ответ на законные действия полицейских фигурант напал на одного из них.

Местный житель обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина