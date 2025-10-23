Депутаты гордумы Краснодара внесли изменения в составы городских комиссий

В Краснодаре изменился состав межведомственной топонимической комиссии и состав комиссии по наградам. Об этом стало известно на третьем заседании гордумы VIII созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань» Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань»

Как рассказал заместитель председателя городской думы Краснодара, председатель комитета по вопросам местного самоуправления и информационной политики Зорик Садоян, изменения стали результатом обновления состава депутатов и структуры городского парламента после выборов, состоявшихся в сентябре.

«Теперь городскую думу Краснодара в топонимической комиссии представляют Галина Ермакова, Максим Жмутский, Федор Осипов, Кирилл Перцев, Михаил Самойленко и Виктор Тимофеев, а наградную — Вера Галушко, Галина Ермакова, Сергей Васин, Людмила Головченко и Георгий Кольцов»,— отметил депутат, который также входит в состав этих комиссий.

Алина Зорина