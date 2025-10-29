Не подведем стрелки

Последние годы швейцарский часовщик живет в тревоге. Смотрит он — небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за Черные Горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Алексей Тарханов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Вроде бы чего бояться? Маленькая Швейцария давно обеспечивает более 50% мирового часового экспорта — по стоимости и только 2,5% — по количеству, что многое говорит о средней цене швейцарских часов: не только самых дорогих, но и, пожалуй, самых ценных в мире.

Однако удар следует за ударом. Сначала ковид, потом потеря рынков. Китай, Россия и вот теперь на очереди Америка. А ведь в США уходило 18,6% часовой продукции Швейцарии, пока Главный Буржуин, мистер Трамп, с дуба рухнув, не установил на швейцарские товары пошлину 39%. И произошло это как раз в дни Женевской часовой выставки Geneva Watch Days. Праздник насмарку? Приход колдуна на крестьянскую свадьбу? А вот и нет.

Пусть, по официальным данным Federation de l’industrie horlogere suisse (FH), падение экспорта составило 16,5%, но салон с 4 по 7 сентября стал одной из очевидных и прямо-таки демонстративных антикризисных мер. Швейцария собрала в Женеве 66 часовых марок и 17 тыс. посетителей. Теперь видно, как Geneva Watch Days, салон, появившийся в ковидные времена как скорая помощь индустрии, стал одним из важнейших событий часового мира. Он растет и едва ли не соперничает с гигантом Watches & Wonders, который тоже обещает в апреле 2026-го рекордное число марок и даже возвращение Audemars Piguet, отсутствовавшей на салоне пять долгих лет. Видимо, киты часпрома собираются в стаю, чтобы лучше противостоять нежелательным течениям.

Все часовщики, с которыми мы встречались на салоне, ждут неприятностей. Но все говорят, что бывало и хуже. Раз бежать некуда, спасение только одно: сделать швейцарские часы настолько привлекательными, чтобы без них нельзя было обойтись, как без швейцарских лекарств, которые тоже гнутся под угрозой американских тарифов. Удастся ли это? Давайте смотреть на часы.

