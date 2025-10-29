Лучшие на Geneva Watch Days 2025

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран De Bethune DB28xs Kind of Blue Tourbillon

De Bethune представила очередной шедевр — DB28xs Kind of Blue Tourbillon. Эта модель с пятидневным запасом хода выделяется глубоким синим цветом титана и совершенным турбийоном, разработанным главным часовщиком марки Дени Флажоле. Турбийон весом всего 0,18 грамма состоит из 63 деталей, работает с частотой 36 тыс. полуколебаний и совершает оборот за 30 секунд. Корпус диаметром 39 мм с подвижными ушками и мягким ремнем из кожи аллигатора делает часы почти невесомыми на запястье.

Hublot продолжает укреплять связи с футболом под девизом «Hublot Loves Football». Во время салона марка показала Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium, который представлял давний друг бренда Килиан Мбаппе. Выпущенная серией из 100 экземпляров модель получила корпус из титана диаметром 42 мм, циферблат с синим градиентом и логотипом Лиги чемпионов, а также ремень, сочетающий каучук и телячью кожу.

Maurice Lacroix 1975 Legacy Automatic Saignelegier Blue Maurice Lacroix 1975 Legacy Automatic GMT Silver Mist

Марка Maurice Lacroix отметила полувековой юбилей коллекцией 1975 Legacy. Лимитированная серия включает три модели: 1975 Automatic Saignelgier Blue, 1975 Automatic Day Date Sapin Green и 1975 Automatic GMT Silver Mist. Они выдержаны в классическом стиле и отражают все, за что ценится Maurice Lacroix: ясный дизайн, швейцарская точность и ориентация на современный ритм жизни между часовыми поясами.

Louis Erard Le Régulateur Louis Erard x Vianney Halter II Maurice Lacroix 1975 Legacy Automatic Day Date Sapin Green

Совместную работу с мастером часового авангарда Вианнеем Альтером показали Louis Erard. Модель Le Régulateur Louis Erard x Vianney Halter II стала переосмыслением культовой и недоступной «Антиквы» Альтера конца 1990-х. Сохранив характерные голубые стрелки и дробное построение циферблата с индикаторами часов и секунд, часы получили новый серебристый цвет.

Среди интереснейших новинок сентябрьской Женевы — Gerald Genta Répétition Minute. С тех пор как LVMH взялась за возрождение персональной марки Джеральда Дженты, это самая сложная модель — минутный репетир по образцу 1982 года. Над часами работали художественный директор Маттье Эжи и легендарные часовщики Louis Vuitton Энрико Барбазини и Мишель Навас.

Чистота звучания, сложнейший корпус из желтого золота и ониксовый циферблат — стоимость Gerald Genta Répétition Minute будет измеряться шестизначной суммой для тех счастливцев, кому эти часы достанутся.

Ulysse Nardin показала новый Freak [X Crystalium]. К революционному механизму знаменитого «Фрика» добавлен циферблат из crystalium — рельефа, полученного паровым осаждением рутения, металла, в десять раз более редкого, чем платина. Рисунок поверхности не повторяется, так что каждый циферблат уникален, а часы выглядят словно кусок застывшего золота.

Три диска-«сателлита» H. Moser & Cie. Pioneer Flying Hours вращаются независимо, указывая часы в трех окошках на циферблате, центральный диск отсчитывает минуты. Цифры в окошках меняются мгновенно в начале каждого часа. Эффектное решение делает мозеровское усложнение не только зрелищным, но и удобным для чтения времени.

Максимилиан Бюссер выпустил новый вариант своих LM101 EVO. Задача — сделать самую знаменитую и узнаваемую модель MB&F еще более удобной. Корпус из титана 40 мм с улучшенной эргономикой, интегрированный каучуковый браслет и дополнительная защита механизма от ударов — подарок тем фанатам MB&F, которые хотят носить часы Бюссера каждый день и в любой ситуации. В год двадцатилетия марка доказывает: авангард может быть удобным.

Новая версия «сателлитных» механизмов марки Urwerk названа UR-150 Blue Scorpion. И не зря: три вращающихся блока часов движутся по карусели, а минутная стрелка возвращается с «60» на «0» в резком скачке, напоминающем выпад скорпиона. Этот визуальный эффект делает модель еще более характерной для «сателлитов» часовщика Феликса Баумгартнера и дизайнера Мартина Фрая.

Bvlgari Bronzo GMT Bvlgari Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari

Легендарная линия Aluminium обрела в этом году у Bvlgari новый материал. В моделях Bvlgari Bronzo GMT и Bvlgari Bronzo Chronograph вместо алюминия корпус выполнен из бронзы. Металл с матовым золотистым цветом и живой патиной стал трендом последних лет. Одна из интереснейших премьер — часы Octo Finissimo Lee Ufan X Bvlgari, сделанные в партнерстве с мастером современного искусства Ли Уфанем.

У TAG Heuer самая популярная линия Carrera получила турбийон в 44-миллимметровом корпусе со 100-метровой водозащитой. Большая техническая новость: марка вернулась к карбоновым спиралям, разработанным когда-то под руководством часовщика-ученого Ги Семона. Спираль TH-Carbonspring из углеродного композита обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям не хуже кремния и может открыть новую страницу в истории массовых калибров. В Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring марка TAG Heuer делает ставку на технологии будущего, сохраняя спортивный дух коллекции.

Российский мастер Константин Чайкин представил новую регулярную модель коллекции ристмонов — первую из серии «Восток»: ристмон «Панда». Часы стилизованы под мордочку панды: «ушки» 40-миллиметрового титанового корпуса, глаза для часов и минут, красный язычок — фазы Луны. Сочетание мультипликационного образа и серьезной механики — почерк Чайкина со времен прославленного «Джокера».

На выставке в Женеве бешеным успехом пользовались две новинки Czapek — робот, стоявший на стенде, беседующий с посетителями и дающий ответы как на часовые, так и на жизненные вопросы, и часы Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R. Хронограф-скелетон с двумя стрелками и «вывернутым» наизнанку механизмом (работа Жана-Франсуа Можона из Chronode), получивший на отметке «12 часов» маску робота,— отсылка к пьесе «R.U.R.» Карела Чапека, который мог бы быть основателем марки Czapek.

В американо-швейцарской ювелирно-часовой марке Jacob & Co гордятся своей Astronomia Revolution Four-Axis Tourbillon. Новая модель из существующей десять лет серии «Астрономия» — это часовая техника, превращенная в настоящий аттракцион. Четыре оси вращаются с разной скоростью — от 15 до 60 секунд. Турбийон на верхушке карусели делает полный оборот за минуту на фоне зеркальной мозаики, отражающей игру света.

Breitling выпустила модель в честь чемпионата мира Ironman в Марбелье. У Endurance Pro IRONMAN® 70.3® World Championship 2025 — бирюзовый циферблат с оранжевыми акцентами, корпус из сверхлегкого материала Breitlight® и каучуковый браслет. Отличные спортивные часы, классика марки в лимитированной серии, хоть и с кварцевым механизмом.

Zenith показала Defy Chronograph USM. Эти часы соединили формы модели Defy 1969 года, механизм хронографа El Primero и эстетику дизайнерского шедевра эпохи — модульной мебели USM Haller. Корпус 37,3 мм из стали имеет 14-гранный безель. У циферблатов квадратные метки и яркие цвета — зеленый, оранжевый, желтый и синий. Кончик секундной стрелки украшен крошечным шариком, символом мебели USM. К коллекции прилагается цветной ларец-секретер USM Haller.

Сентябрьские Geneva Watch Days успокаивают: даже в условиях кризиса часовая индустрия не теряет ни блеска, ни дерзости. Она умеет сочетать память о традициях с радикальными технологиями, превращать металл в эмоцию, а циферблат — в сцену, где разыгрывается спектакль времени. В Женеве вновь показали, что часы — это не товар, а культура, язык и страсть.

Алексей Тарханов