Городская дума Краснодара увековечила память Александра Абакумова

Депутаты городской думы Краснодара приняли решение об установке мемориальной доски на фасаде многоквартирного дома на улице Атарбекова, в котором жил заслуженный краснодарец. Об этом стало известно на третьем заседании гордумы VIII созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Городская дума Краснодара восьмого созыва, продолжая добрую традицию прежних лет, увековечивает память жителей нашего города, которые внесли большой вклад в его развитие и достойны того, чтобы их имена знали и помнили потомки. Александр Сидорович Абакумов, несомненно,— один из таких наших земляков. Он отдал службе в органах внутренних дел более 20 лет. После создания управления внутренних дел Краснодарского горисполкома в 1980 году Александр Сидорович возглавил отдел охраны общественного порядка УВД города. Его запомнили как бескомпромиссного борца с преступностью, а после выхода в отставку — как активного общественника — председателя Краснодарской городской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, занимавшегося патриотическим воспитанием молодежи, наставничеством молодых кадров органов правопорядка»,— отметил заместитель председателя городской думы Краснодара, председатель комитета по вопросам местного самоуправления и информационной политики Зорик Садоян.

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Кубани, подполковник милиции в отставке Александр Абакумов являлся организатором ежегодных краевых детских футбольных турниров, приуроченных к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, городских конкурсов на звание «Лучшая рота ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Краснодару», «Лучшая рота ППСП УМВД РФ по городу Краснодару», «Лучший участковый уполномоченный полиции Управления МВД России по городу Краснодару», «Лучший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по городу Краснодару по линиям раскрытия преступлений».

Анна Гречко