На Кубани 15 санаториев вошли в сотню лучших здравниц страны

15 здравниц Краснодарского края вошли в топ-100 лучших санаториев России по итогам рейтинга, представленного на московском форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности». В список попали санатории Сочи, Анапы, Геленджика и Лабинска, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Примечательно, что в топе представлены не только наши морские курорты, но и предгорные. Мы активно развиваем в крае разносторонний и активный отдых, в том числе поддерживаем развитие отелей и гостиниц»,— заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

В регионе работает более 200 санаториев, до конца года планируется открыть еще один. В 2024 году в них отдохнули и укрепили здоровье почти 2 млн человек.

Во всероссийский рейтинг вошли «Заполярье», «Адлеркурорт», «Бирюза», «ДиЛуч», «Родник», «Лаба», «Эллада», «Ревиталь Парк», «Знание», «Сибур-Юг», «Актер», «Санаторий Юг», пансионат с лечением «Приморье», Life balance отель Rosa Springs 5* и отель Green Flow. Составители рейтинга оценивают стабильность и инвестиционную привлекательность санаторно-курортных организаций России. Заполняемость здравниц Краснодарского края в среднем составляет 70%, летом 2024 года она достигала 85–90%.

Наряду с топ-100 здравниц России в рамках форума отметили лучшую бальнео- и грязелечебницу. Награду получил сочинский бальнеологический курорт «Мацеста».

Семь кубанских санаториев вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности 2025». В этом году на конкурс подали 123 проекта из разных регионов России в двух категориях: «Классика» — три звезды и ниже, а также «Премиум» — четыре-пять звезд.

Алина Зорина