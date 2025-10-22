Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе задержан подозреваемый в организации взрыва у остановки

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который оставил коляску с взрывчаткой у остановки в Ставрополе. Об этом сообщает «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В правоохранительных органах рассматривают версию, что его заставили это сделать «представители Украины», передает RT.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», взрывчатка, взорвавшаяся на автобусной остановке рядом с военной частью в 204-м квартале Ставрополя, была спрятана в детской коляске.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все