Сбербанк предоставит Челябинской области кредиты на 16 млрд рублей

Министерство финансов Челябинской области заключило 16 контрактов с ПАО «Сбербанк» на открытие возобновляемых кредитных линий общим объемом более 16 млрд руб. для частичного покрытия дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств. Процентная ставка за пользование заемными средствами составит от 18,99 до 19,3%. Информация о результатах торгов размещена на сайте госзакупок.

Сбербанк стал победителем в 15 аукционах на представление кредитов региону в сумме 1 млрд руб. каждый и одного на 1,001 млрд руб. Начальная цена всех контрактов соответствовала процентной ставке 20,3% годовых за пользование заемными средствами. Сбербанк предложил наименьшие ставки: 18,99% по 14 кредитным линиям, 19,3% — по двум. В большинстве аукционов было по два участника, в двух — по три. Период выборки всех линий — с даты заключения контрактов до 31 декабря 2025 года. Срок кредитов —до 31 декабря 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, всего 1 октября минфин Челябинской области объявил 21 аукцион на оказание услуг по предоставлению возобновляемых кредитных линий в общим объемом 31 млрд руб. В том числе планировалось получить пять кредитов на 3 млрд руб. каждый, 16 — на 1 млрд руб. каждый. Контракты по кредитным линиями на 3 млрд руб. еще не заключены.

Ранее в министерстве финансов региона сообщали, что кредитные линии открываются «в плановом порядке», «для подстраховки» бюджета в конце года.