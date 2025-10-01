Подстраховка за 20% годовых

Министерство финансов Челябинской области ищет банки для открытия возобновляемых кредитных линий общим объемом более 31 млрд руб. для частичного покрытия дефицита регионального бюджета. Объявлено более 20 аукционов. Процентная ставка не должна превышать 20,3%. По данным минфина области, кредитные линии открываются «в плановом порядке» и «для подстраховки» бюджета в конце года. Последний раз Челябинская область пользовалась коммерческими кредитами в 2016 году.



Министерство финансов Челябинской области 1 октября объявило 21 электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению возобновляемых кредитных линий для частичного покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств региона. Общий объем привлекаемых заимствований превышает 31 млрд руб. Информация о конкурс­ных процедурах размещена в Единой системе в сфере закупок.

Согласно конкурсной документации, регион планирует открыть пять кредитных линий с лимитом 3 млрд руб. каждая, еще 15 — по 1 млрд руб. каждая, одну — на сумму чуть более 1 млрд руб. Начальная цена всех контрактов эквивалентна процентной ставке 20,3% годовых за пользование кредитами. Общая максимальная стоимость обслуживания займов составляет почти 6,3 млрд руб. Период выборки всех кредитов — с даты заключения контрактов до 31 декабря 2025 года. Согласно проектам контрактов, они действуют до 31 декабря 2026 года. При этом предусмотрена возможность досрочного расторжения договоров.

Заявки на участие в аукционах по кредитным линиям на 1 млрд руб. принимаются с 1 по 9 октября. Подведение итогов запланировано на 13 октября. По закупкам на 3 млрд руб. заявки можно подавать с 1 по 17 октября, а итоги подведут 21 октября.

Накануне размещения информации о торгах минфин Челябинской области объявил о намерении открыть кредитные линии, не уточняя суммы. По данным ведомства, этот процесс «осуществляется в плановом порядке» в соответствии с параметрами, утвержденными при принятии областного бюджета на 2025 год.

«Кредитные линии открываются для подстраховки исполнения областного бюджета в конце текущего года, когда традиционно возникает наибольший объем платежей. Механизм заимствования будет реализован в случае возникновения такой необходимости»,— прокомментировал министр финансов Челябинской области Иван Родионов.

По его словам, для Челябинской области применение такого рода страховочных механизмов — ежегодно используемая региональным минфином практика, которая наряду с другими мерами позволяет сохранять стабильность финансирования расходов.

Бюджет Челябинской области на 2025 года законодательное собрание региона утвердило в декабре прошлого года с дефицитом 36,1 млрд руб. В марте он уже составлял 57 млрд руб. В июне после очередных поправок в главном финансовом документе дефицит вырос до 72 млрд руб. В том числе это произошло после включения в расходы бюджета льготного инфраструктурного кредита из госказны на строительство линии «Север — Юг» и приобретение вагонов для челябинского метротрама.

Ежегодно в региональных законах о бюджете Челябинской области учитывают возможность привлечения коммерческих заимствований на покрытие дефицита. Но почти 10 лет регион обходился без банковских кредитов, периодически привлекая средства за счет размещения облигаций. Коммерческие кредиты Челябинская область брала в 2016 году, регион полностью закрыл долги перед банками в 2017-м. В 2020 году минфин региона заключил восемь контрактов с тремя банками на открытие кредитных линий с общим лимитом 13,6 млрд руб. под 5,25% годовых, но фактически средства не использовались. В 2021–2024 годах подобные аукционы в Челябинской области не объявляли.

Доцент кафедры прикладной экономики и маркетинга факультета экономики и управления Челябинского госуниверситета Илья Данилов считает, что главная причина привлечения банковских займов регионом — это сужение возможностей бюджетного кредитования. «В прошлые годы Минфин РФ активно предоставлял регионам льготные бюджетные кредиты под 0,1% годовых. В 2024 году эта „кубышка“ практически иссякла. Федеральный центр сместил акцент на коммерческие займы, оставив бюджетные кредиты лишь для точечной поддержки или реструктуризации старых долгов. Челябинской области просто не хватило федерального финансирования», — говорит эксперт.

Среди других причин экономист назвал исчерпание собственных ликвидных запасов, общий рост расходов на фоне нестабильности, а также политические и социальные обязательства. «Расходы бюджета растут опережающими темпами из-за индексации зарплат бюджетников, увеличения военных и социальных обязательств, а также инфляционного давления на стоимость госзакупок. Бюджет — это не только цифры, но и социальные обязательства. Остановить финансирование ряда направлений нельзя, даже при дефиците. Кредиты становятся инструментом выполнения политического курса»,— отмечает Илья Данилов.

Эксперт считает, что сегодня ситуация кардинально отличается от 2020 года, когда регион не воспользовался кредитами. «Тогда линии открывались на пике пандемии „на всякий случай“. Экономика замедлилась, но благодаря мощной федеральной поддержке и последующему восстановлению, реальной необходимости в деньгах не возникло. Сейчас все иначе. Текущие заимствования носят вынужденный, компенсационный характер. Регион уже столкнулся с дефицитом ликвидности. Нужно либо сейчас его побороть, либо он будет нарастать как снежный ком»,— считает господин Данилов.

Экономист подчеркивает, что решение о заимствованиях вынужденное, поэтому эффект неоднозначный. «Здесь есть как краткосрочные выгоды — решается проблема кассовых разрывов и своевременного исполнения социальных обязательства, так и долгосрочные риски. Из них ключевой — серьезная долговая нагрузка. Проценты в 6,3 млрд руб. — это прямые непроизводительные расходы. Эти деньги можно было бы направить на строительство школ, дорог, медицину. Вместо этого они уйдут банкам. Это создает «долговую ловушку»: для выплаты старых долгов могут потребоваться новые кредиты», — говорит Илья Данилов.

Также, по его словам, кредиты снижают бюджетную маневренность, поскольку значительная часть будущих доходов будет зарезервирована на обслуживание долга, и повышают риск роста налогового бремени. Чтобы справиться с увеличением расходов на обслуживание долга, регион будет вынужден искать дополнительные доходы, и зачастую это выражается в увеличении неналоговых платежей — штрафы, пошлины, или в давлении на крупный бизнес, что может охладить инвестиционный климат, считает экономист.

Юлия Гарипова