В Крыму при столкновении автомобилей погибла пенсионерка

В Судаке в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина 1949 года рождения. Прокуратура контролирует расследование обстоятельств аварии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Республики Крым.

Авария произошла 22 октября на трассе «Судак — Грушевка». ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Aveo.

В аварии пострадал пассажир иномарки. Пассажирка ВАЗа скончалась от полученных травм. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Алина Зорина