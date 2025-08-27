Депутат Говырин: в 2026 году повысят пенсии для инвалидов и по потере кормильца

В 2026 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии — в феврале и в апреле. Также повысят пенсии для инвалидов, граждан старше 80 лет и пенсии по потере кормильца, заявил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Он уточнил, что ожидается повышение выплат примерно на 9%. Соцпенсия для инвалидов с детства первой группы и детей инвалидов вырастет до 23 083 руб., для инвалидов первой группы и инвалидов с детства второй группы, а также сирот — 19 236 руб. Пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей составит около 9618 руб., для инвалидов третьей группы — 8175 руб. Страховая пенсия при аналогичном уровне прибавки будет на уровне 9709 руб.

Господин Говырин уточнил, что эти суммы — предварительные. Точные размеры определят постановлением правительства, после чего выплаты пересчитают по утвержденному коэффициенту.

По состоянию на 1 июля средняя пенсия по старости в России достигла 25 098 руб. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили перейти на ежеквартальную индексацию пенсий с учетом текущего роста цен, а не только уровня инфляции предыдущего года.