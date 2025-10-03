Между дефицитом и профицитом

В 2026–2028 годах бюджет Социального фонда впервые станет профицитным прежде всего за счет существенного прироста номинальных зарплат в 2023–2024 годах, с которых работодатели уплачивают страховые взносы. Баланс второго внебюджетного фонда — обязательного медицинского страхования, напротив, сведен с дефицитом на весь трехлетний период его исполнения.

Проекты бюджетов Социального фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на следующую трехлетку внесены правительством в Госдуму в составе большого бюджетного пакета (подробнее о федеральном бюджете и сопряженных с ним налоговых инициативах см. “Ъ” от 30 сентября).

Согласно первому из документов, доходы Социального фонда в 2026 году составят 19,1 трлн руб. (8,1% ВВП), расходы — 18,7 трлн руб. Профицит, таким образом, составит 338 млрд руб., и в плановом периоде 2027 и 2028 годов он должен сохраниться — 235 млрд и 321 млрд руб. соответственно.

Доходная часть системы обязательного пенсионного страхования в общем бюджете Соцфонда в 2026 году составит 12,3 трлн, расходная — 12,1 трлн руб. На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством заложено по 1,4 трлн руб. в доходной и расходной частях, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 319 млрд руб. и 222 млрд руб. соответственно.

Отметим, что с момента образования единого Социального фонда, получившегося от слияния Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в 2022 году, профицитный бюджет сформирован впервые. Напомним, фонды стали одной организацией после соответствующего решения правительства и основным аргументом в пользу слияния было создание Единой цифровой платформы, объединившей все существующие профильные цифровые проекты и информсистемы Минтруда, ПФР и ФСС.

Профицитность бюджета Соцфонда можно объяснить как отказом от ряда льгот по страховым взносам бизнесу (в частности, для IT-компаний) начиная с 2026 года, так и приростом общей суммы страховых взносов в результате вызванной нехваткой кадров «гонки зарплат» (выплаты работникам за 2023–2024 годы увеличились более чем на треть в номинальном выражении).

Из пенсионной формулы, принятой еще в 2013 году, все дополнительные доходы фонда от взносов на пенсионное страхование должны быть использованы для выплаты текущих пенсий. Однако такой пересчет происходит с лагом в год, что позволяет фонду в случае роста базы взносов накапливать дополнительные средства.

Как отмечает источник “Ъ” в Российской трехсторонней комиссии (РТК), поскольку социальные партнеры правительства (работодатели и профсоюзы) потеряли возможность детально анализировать проект бюджета Соцфонда, однозначно утверждать, что внутри него нет перекрестного финансирования расходов, сейчас невозможно. Ранее, напомним, такая практика существовала внутри бюджета ФСС — и при объединении фондов Минтруд оставил в законодательстве оговорку, позволяющую вернуться к этой практике при необходимости (подробнее см. “Ъ” от 6 июля 2021 года).

Второй внесенный Белым домом социальный бюджет — Фонда ОМС, напротив, останется дефицитным на весь период трехлетки. Его доходы составят 4,7 трлн руб. в 2026 году, 5,06 трлн — в 2027-м и 5,4 трлн руб.— в 2028-м. Расходы — соответственно 4,8 трлн руб., 5,14 трлн руб. и 5,5 трлн руб. Дефицит бюджета фонда в 2026 году — 82 млрд руб., в 2027-м — 80 млрд руб., в 2028-м — 85 млрд руб. Основной статьей расходов проекта бюджета фонда остается субвенция, которая направляется центром в бюджеты территориальных фондов ОМС для финансирования медицинской помощи в регионах.

