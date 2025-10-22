У военной части в Ставрополе сдетонировала взрывчатка в детской коляске

Взрывчатка, взорвавшаяся на автобусной остановке рядом с военной частью в Ставрополе, была спрятана в детской коляске. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации «Ъ», Следком России решает, по какой статье квалифицировать инцидент: покушение на теракт (ст. 205 УК РФ) или убийство (ст. 105 УК РФ).

По данным «Интерфакса», пострадавшая от взрыва госпитализирована, место происшествия оцеплено, проводится расследование.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что вечером 22 октября в 204 квартале в Ставрополе прогремел взрыв неустановленного устройства.

Наталья Белоштейн