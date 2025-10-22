Более 100 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 23 октября, более 100 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: Карасунская, Красная, Красноармейская, Кожевенная, Дружная, Почетная, Святоникольская, Учительская, Сечевая, Багратионовская, Барклаевская, Приятная, Кирова, Комсомольская, Демченко, Пролетарский переулок, Кривой переулок, Садовый переулок, переулок Гоголя, Фадеева, 2-й Слободской проспект, Голубицкая, Знаменская, Сечевая, 1-й Слободской проспект, Семеновская, Слободская, Атамана Чепиги, 3-й Слободской проспект, Базарная, Соборная, Розовая, бульвар Архитекторов, бульвар Строителей, Большевистская, Российская, Пригородная, Сиреневая, Беговая, Тюльпанная, Кленовая, Каштановая, Апельсиновая, Яблочная, Декоративная, Урожайная, Главная, Пихтовая, Смородиновая, Виноградная, Ароматная, Тюльпанная, Еловая, Солнечная, Тюльпановая, Кирпичная, Калинина, Ясенская, Семеновская и Предчистая. Света также не будет на улицах: Дозорная, Средняя, Троицкая, Бигдая, Шевкунова, Атамана Бабича, Тепличная, Рясная, Комарова, Аляскинская, Окружная, Бестужевская, Кишиневская, Витебская, Читинская, Триумфальная, Крымская, Советская, Кругликовская, Передовая, 1-й Ботанический проспект, Ботаническая, Богатая, Академическая, Баканская, Табачная, Степная, Днестровская, 2-й Ботанический проспект, Покровская, Ореховая, Народная, Земляничная, Садовая, Цветочная, Звездная, поселок Колосистый, Тувинская, 2-й Белый переулок, Лесопосадочная, Парковая, Гвардейский переулок, Проезжая, Тупиковая, Прерывистая, Евдокии Сокол и Сормовская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина